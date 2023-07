Secondo l', in quattro anni lo showman oristanese (ha recitato anche nella fiction L'Isola di Pietro con Gianni Morandi) avrebbe costretto l'operatore a consegnargli complessivamente oltre ...Nella scorsa udienza, l'e le difese avevano richiesto il deposito, agli atti, di ... Vittorio Dell'Atti e Michele Di Marcantonio nell'ambito dell'inchiesta ( poi) per bancarotta ...Leggi Anchel'di stupro contro Gerard Depardieu 'Mi ha inchiodata al muro' L'assistente di scena ha poi raccontato l'episodio più terribile. Pare che un giorno, su richiesta di un ...

Archiviata accusa di truffa per ex inviato di 'Striscia' Euronews Italiano

Inizierà domani presso il Tribunale di Oristano il processo che vede imputato il comico Cristian Cocco, 51 anni, ex inviato di Striscia la notizia, accusato di estorsione dal suo ex collaboratore, l'o ...Si apre domani a Oristano il processo che vede imputato il comico Cristian Cocco, 51 anni, già inviato di Striscia la notizia accusato di estorsione dal suo ex collaboratore, l'operatore tv Massimo An ...