Araimo WB Discovery Italy & Iberia | Stagione 23 24 in crescita | la massimizzeremo con Fazio In Rai cambiare la domenica sera è un rischio

(Di giovedì 13 luglio 2023) Alessandro, General Manager di Warner Bros., in occasione della Presentazione dei Palinsesti 2023/2024 di Warner Bros -ha dichiarato a Il giornale d'Italia: "Credo che l'effettoaumenterà la reach non solo di Canale Nove ma dell'intero network. La cr

AlessandroGeneral Manager Warner Bros.Italy & Iberia , con gli occhi che brillano mentre invita a salire sul palco Fazio, punta di diamante che da oggi fa parte del ...... con prospettive ancora migliori per la seconda parte dell'anno', ha detto Alessandro, general manager Warner BrosItaly & Iberia, presentando i palinsesti della nuova stagione, che ...Italy come precisato da Alessandro, General Manager Warner Bros.Italy & Iberia: Nell'ultimo anno abbiamo affrontato un passaggio fondamentale per la nostra azienda, ...

Discovery cresce del 10% nel prime time ed è più giovane. Araimo ... Primaonline

Momenti di panico per Luciana Littizzetto che nel corso delle riprese per lo spot promo su Canale Nove è stata morsa dall'animale.Fabio Fazio ai palinsesti tv di Warner Bros. Discovery racconta il senso di libertà che può garantire un gruppo giovane come Warner Bros. Discovery ...