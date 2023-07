Approvata la legge sulla natura | gli obiettivi dell’UE entro il 2030

(Di giovedì 13 luglio 2023) Nella giornata del 12 luglio, il Parlamento europeo ha accolto lasul ripristino della, che ha come scopo quello di salvaguardare la biodiversità e gli ecosistemi. Una votazione sul filo del rasoio che ha visto rigettata la mozione per respingere la proposta, con 312 voti a favore, 324 contrari e 12 astensioni. In L'articolo proviene da Il Difforme.

... hanno votato all'unanimità per inasprire ulteriormente un disegno diche limita i diritti ... Le modifiche aggiunte nella seconda delle tre letture rafforzano la lettura iniziale,a ...La variazionedalla Giunta comunale si traduce nella modifica del Piano triennale dei ...dunque di una variazione per consentire un'assunzione prevista in modo specifico dal decreto80 ...Queste misure, e altre simili, sono state recepite dallafinanziaria recentementedal parlamento e non ancora entrata in vigore perché bloccata dalla Corte Suprema. Stabilità a ...

Serie A, approvata la legge anti pirateria, Dazn e Sky: «Norma fondamentale» Corriere della Sera

Mosca, 13 lug. (askanews) - I parlamentari russi alla Duma di Stato, la camera bassa del parlamento, hanno votato all'unanimità per ...“ La legge approvata ieri dal Parlamento Europeo sul ripristino della natura sta facendo molto discutere, ma è importante evidenziare un aspetto cruciale: tra ambiente e agricoltura non c’è nessuna co ...