Apple corregge bug pericolosi | aggiornamenti urgenti

(Di giovedì 13 luglio 2023)AGGIORNAMENTO DI EMERGENZA : ENTRA MALWARE NEL TUO DISPOSITIVO ANCHE NAVIGANDO IN UNA SEMPLICE PAGINA WEBÈ appena uscito il secondoRapid Security Response e vi sonoda eseguire. È qui che le versioni più recenti di macOS, iOS e iPadOS ottengono patch di emergenza https://support..com/en-gb/HT201222non impiega tanto tempo per creare, testare e pubblicare quanto farebbe un aggiornamento della versione completa. Non impiegare tanto tempo per il download quando decidi di recuperarli. Non impiegare tanto tempo per l’installazione e l’attivazione quando li applichi effettivamente. Non apportare modifiche irreversibili che non possono essere annullate se qualcosa va storto. Ricordiamo anche COME AGGIORNARE macOS, iOS e iPadOS: Per ...