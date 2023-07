Antitrust multa Tim per 760mila euro e Dazn per 7 milioni

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 13 luglio 2023) L`Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l`istruttoria relativa ad alcune clausole dell`accordo fra Tim esulla trasmissione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024. In base ai ricavi derivanti alle due società dalla commercializzazione dei diritti televisivi per la stagione 2021-2022, l`Autorità ha sanzionato Tim per 760.776,82per 7.240.250,84. Si ricorda che, per il triennio 2021-2024, a seguito della gara indetta dalla Lega Calcio nel 2021, il titolare dei diritti tv è. Secondo l`Autorità l`accordo, che prevedeva l`esclusiva a favore di Tim e il divieto di partnership con suoi concorrenti nel settore delle telecomunicazioni, poteva determinare effetti dannosi per le dinamiche competitive in atto nel settore delle TLC ...