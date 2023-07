Anticipazioni Un altro domani | la puntata di oggi 13 luglio

Leggi su zon

(Di giovedì 13 luglio 2023): una nuova e sorprendentedi Unsta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 16:00. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Un: ladel 13Julia è sconvolta dal fatto che Tirso e Olga siano stati abbandonati senza spiegazioni in un momento in cui ha più bisogno del loro sostegno. Il comportamento di Olga lascia tutti senza parole. In Guinea, anche la fabbrica di tabacco di Ventura viene incendiata e Carmen e Victor iniziano a temere il peggio.Un: Bárbara ...