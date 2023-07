Anticipazioni Tempesta d’Amore | la puntata di oggi | 13 luglio

Leggi su zon

(Di giovedì 13 luglio 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 13Gerry vuole rendersi utile a casa e si esercita a fare da babysitter a Max con una bambola. Nel frattempo, Christof, con l’aiuto di Yvonne, convince il signor Malenkov a diventare suo socio e a nominare il prestigioso Hotel de Cannes come fiore all’occhiello della catena alberghiera in Spagna.: Deborah Müller-Filmografia 2010: Anafora 2011: Quasi ...