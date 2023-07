Ansia Milan | pericolo Leao | tifosi col fiato sospeso

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ilè ancora preoccupato per Rafael: la situazione del portoghese potrebbe presto diventare un problema per il club rossonero. Non si respira un’aria molto fiduciosa in casa, di recente. Le difficoltà sul mercato del club rossonero stanno logicamente preoccupando iin merito al livello della squadra che Pioli avrà a disposizione nella prossima stagione. Perso Tonali, il club non ha ancora trovato un sostituto all’altezza, quando ormai l’inizio del ritiro è alle porte. Non si tratta però dell’unica incognita del momento sul mercato, e adesso anche il futuro diinizia a sembrare meno certo. Il recente rinnovo del portoghese è stato giustamente accolto come una bella notizia, ma la domanda ora è se gli verrà costruita attorno una squadra alla sua altezza. È arrivato Pulisic, ...