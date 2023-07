Anna Tatangelo | il bikini c’è ma non si vede | tutto scoperto davanti | un balcone da infarto immediato – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 13 luglio 2023) Se una donna è bella, perché non mostrareil suo corpo, che fa impazzire uomini e fa? Ecco la bellissimaSiamo in un periodo dell’estate in cui il caldo è davvero asfissiante. Temperature che superano quasi i 40 gradi e non sappiamo come trovare un po’ di rinfresco. E se facciamo poi, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.