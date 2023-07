Andreoletti a testa alta | “Non ho paura | voglio una squadra che renda orgogliosi”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiUfficializzato lo scorso 3 luglio, Matteoè stato presentato ufficialmente questo pomeriggio in conferenza stampa. Il neo tecnico del Benevento, chiamato a raccogliere l’eredità di ben quattro allenatori e a far dimenticare l’amarezza della retrocessione in serie C, ha affrontato vari argomenti nel suo primo incontro in sala stampa. Di seguito le parole dell’ex tecnico della Pro Sesto. Girone C – Mi piacerebbe soffermarmi sulle cose positive, un’esperienzamente motivante e stimolante. Ci aspetta un girone con tanti derby, con tante piazze calde come siamo noi. Sono carico, sono motivato ma sono anche consapevole che sarà complicato. In ogni caso uscirò da questa esperienza più maturo e accresciuto. Giocatori – A me piace unaaggressiva, che vada forte, l’unico modo per farlo è andare ...