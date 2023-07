Andrea Ruggieri | “Cosa manca al governo Meloni”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 13 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/Ruggeri.mp4 Come sono andati i primi mesi del? “Come impronta di principio e come atteggiamento mi sembra abbastanza bene. Però attendo che chiaramente vengano portate avanti quelle riforme che devono cambiare la faccia l’Italia, come noi di centrodestra auspichiamo”., direttore del Riformista e grande amico della Ripartenza, osserva l’attualità politica con lucidità e con l’imbile spirito liberale di cui è portatore sano. Da noi intervistato durante il recente evento organizzato a Bari da Nicola Porro, il giornalista ed ex parlamentare di Forza Italia ha commentato le mosse dell’esecutivo, spiegando in quale direzione – a suo avviso – dovrebbe proseguire l’azione del: “Riforma della ...