André Onana? Un capolavoro amaro | Inter | tutta la verità

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023)è ildi Piero Ausilio. E, come tutti i capolavori, è anche l'opera più sofferta e dolorosa. Sta per essere venduto al prezzo formulato dall', non un euro di meno (55 milioni più bonus per sfiorare i 60) dopo essere stato ingaggiato a costo zero, con uno stipendio sotto la media per un portiere di livellonazionale (3 milioni netti). Questo perché in pochi un anno e mezzo fa hanno creduto nella redenzione del portiere dell'Ajax. Anzi, nessuno tranne Ausilio, che lo ha bloccato mesi prima della scadenza del contratto.era considerato un dopato, un reietto, uno poco raccomandabile. La Uefa lo aveva squalificato per un anno pur riconoscendone la buona fede. Mah. Secondo alcuni colleghi, citiamo testualmente, «è chi la ...