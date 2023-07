Anche la Bandabardò a Suoni Controvento 2023 | appuntamento a Villa Anita di Sigillo

(Di giovedì 13 luglio 2023) Trent’anni di musica, parole, battaglie, sorrisi, sudore sotto e sopra il palco; trent’anni di canzoni intramontabili per una delle più longeve band del panorama musicale nazionale; i trent’anni di, 1993-, diventano un libro, maun prontuario di storia della musica italiana, con quegli anni visti passare dai finestrini dei furgoni, dalle stazioni affollate, dai palchi di tutta Italia e non solo: “– Se mi rilasso collasso Un libro suonato con Finaz, Nuto, Bachi, Orla”. Nel giro di presentazione del progetto, tappain Umbria nell’ambito del festival estivo di arti performative– promosso da Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, ...

... che ha alle spalle diverse collaborazionicon artisti come Davide Van de Sfroos, Tonino Carotone, Nanni Svampa e. Verrà inoltre presentato il libro ' Le Brigate Garibaldi nel ...Due serate specialidedicate alla musica: 'Cisco e la sua band' in concerto, nell'ambito del ... che ripercorrerà oltre trent'anni di musica dai Modena City Ramblers fino alla; ed ...... rispettando la sua originalità maadattandola ai tempi in cui viviamo. Questo spazio ... presenterà lo spettacolo "Se mi rilasso collasso" deia Il Quartiere " Piazza Montebello 1, ...