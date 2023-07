Anche il Samsung Galaxy A52s con la patch di luglio 2023

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il colosso di Seul ha iniziato il lancio dell’aggiornamento con lasicurezza dicon iS22 e S23 la scorsa settimana. Successivamente, l’upgrade è stato rilasciatoper ilA53 in alcuni mercati. Ora, il suo predecessore, il, ha iniziato a ricevere il nuovo aggiornamento di sicurezza in alcuni paesi europei. Come riportato da “SamMobile“, l’ultima release software per il5G viene fornita con la versione del firmware A528BXXS4EWG1. L’aggiornamento da 260MB è attualmente in fase di lancio in Polonia, ma ci aspettiamo che venga rilasciato molto presto in altri ...