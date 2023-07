(Di giovedì 13 luglio 2023) Per l'atleta montemurlese il raggiungimento di un importante traguardo per il quale si batteva da tempo

Per l'atleta montemurlese il raggiungimento di un importante traguardo per il quale si batteva da tempo... molti dei quali arrivati proprio da Bologna, la sua città di adozione, tra cuiquello del ... tesserato delle fiamme azzurre, da ieri campione del mondo al campionatodi atletica ...... beach bocce e settore. Un vero fiore all'occhiello del Comune di Roma per questa disciplina. Lo sport nella nostra città sta vivendo un nuovo Rinascimento che fa bene a Roma maa ...

Anche il paralimpico Jacopo Luchini tra le Fiamme Oro Quotidiano Sportivo

L'azzurra Assunta Legnante ha conquistato la medaglia di bronzo nel disco F11 ai Mondiali di atletica paralimpica, il sesto podio iridato della sua carriera. Il risultato della capitana azzurra, che p ...Pineto. Dal tramonto di sabato 15 luglio fino ad attendere l’alba di domenica 16 in un abbraccio collettivo: questa è ...