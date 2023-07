Amrabat | il fratello svela | 'Vuole restare in Europa A breve conoscerete la sua decisione'

In primis, calciatore che è chiaramente sul mercato ma che fino ad oggi non ha portato i 30 milioni richiesti da Commisso. I suoi agenti, suoe il CT del Marocco hanno parlato per ...Nordimdi Sofyan, centrocampista della Fiorentina, in un'intervista a Voetbal Primeur ha rivelato un retroscena di mercato relativo alla sessione di gennaio: "C'era molto interesse su ...... del principe ereditario Moulay El Hassan e delMoulay Rachid, il ct del Marocco Walid ... Ecco così arrivare un messaggio molto chiaro per il futuro di Sofyan, tra i migliori giocatori ...

Fiorentina, parla il fratello di Amrabat: 'Presto conoscerete le sue ... Calciomercato.com

Oltre al brasiliano Fausto Vera, si batte la pista che porta al play argentino del Bologna, nell'ambito di un'operazione che potrebbe comprendere anche una contropartita tecnica ...Nordin Amrabat, fratello di Sofyan, ha rilasciato un'intervista a ESPN parlando del possibile futuro del centrocampista viola. Queste le sue parole: "Non voglio dire troppo ...