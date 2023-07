Amici | due possibili nuovi insegnanti | le ultime indiscrezioni

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 13 luglio 2023) In attesa della messa in onda della nuova edizione di, prevista per metà settembre, continuano a circolare diversi rumors. L’attenzione dei fan del talent è suiprofessori, che potrebbero anche essere allievi delle passate edizioni. DUENEW ENTRY – Ancor prima della fine dell’ultima edizione del talent, circolavano diversi rumors sul possibile L'articolo