Amici 23 | prof fuori | chi prende il loro posto? Tre clamorosi ex volti del talent verso il ritorno

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tra poco più di due mesirà il via23, il longevoshow di Maria De Filippi con protagonista una nuova classe di allievi, divisi tra ballerini e cantanti. In attesa di conoscere i nuovi concorrenti, chi saranno idella nuova edizione? Domenica 17 settembre si scioglieranno tutti i dubbi, in occasione... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.