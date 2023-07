Amici 22 | Samu Segreto e Alessio Cavaliere ballano con Giulia Stabile | il video è già virale!

(Di giovedì 13 luglio 2023) Due degli ex allievi disi sono esibiti conin un evento. Eccoli insieme in unche è già virale sui social!

Lorella Cuccarini svela i suoi allenamenti: 'Ecco il segreto di bellezza per la forma fisica a 57 anni'Segreto ospite di Lorella Cuccarini: 'Da piccolo ho rinunciato a tante cose. Maria ...... Leggi anchelancia un appello a Elena D'Amario! Wax ha poi continuato ammettendo: Scopri le ultime news suNuova puntata per il programma Dimmi di Te di Lorella Cuccarini . Questa volta, ospite del nuovo episodio è il ballerino di hip hopSegreto . L'ex allievo di22 si è aperto con la 'maestra' del programma di Maria De Filippi a proposito della sua esperienza e del rapporto con Maria De Filippi . Poi i ringraziamenti a ...

Amici, Samu Segreto ospite di Lorella Cuccarini: «Da piccolo ho rinunciato a tante cose. Maria è fondamentale» leggo.it

Tra i volti di Amici 22 (e non solo), Samu e Alessio hanno ballato con Giulia Stabila all'evento dedicato a Carla Fracci ...Lorella Cuccarini desiderata alla Rai. Lo ha svelato la showgirl nelle ultime ore, rompendo il silenzio sulle recenti modifiche avvenute in Mediaset e in Rai e spiegando il motivo per il ...