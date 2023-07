Amichevoli estive 2023 | gli impegni delle squadre di Serie A

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il precampionato20diA: ritiri, date, partite e risultati.Le 20diA finiranno fra non molto le vacanze e si ritroveranno in ritiro per preparare al meglio la nuova stagione.: in vista dell’inizio del prossimo campionato, fissato per il fine settimana del 18-20 agosto, le diverse formazioni affineranno la loro preparazione incon avversarie italiane ed estere. Ogni club programmerà diversamente il proprio percorso di avvicinamento all’inizio della stagione ufficiale: alcuni preferiranno affrontare avversari di basso spessore, altri cimentarsi subito in test ...

E' prevista infatti per il 20 luglio prossimo la partenza per gli Stati Uniti nei quali il club affronterà una tournée finalizzata a disputare le prime. Il primo match è in ...Lepotranno dare segnali importanti, con il Diavolo chiamato a volare in USA per partecipare al Soccer Champions Tour contro Barcellona, Real Madrid e Juventus . Anche Chaka Traoré ...Ecco tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti dell'Atalanta a Clusone con lealle porte. I dettagli Tramite comunicazioni ufficiali date dal Comune di Clusone, l'Atalanta ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti per le...

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un report su San Francisco, prima città della tournee negli USA bianconera ...La Fiorentina, prossima avversaria del Cagliari nel massimo campionato, ha programmato amichevoli estive come nessun’altra compagine di A VIA AL RITIRO. La Fiorentina di Vincenzo Italiano è ripartita ...