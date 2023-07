Ambiente | Bonelli | ' destra ladri di futuro | bugie per interessi'

(Di giovedì 13 luglio 2023) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "L'offensiva dellacontro la legge sulla natura, ma più in generale contro la transizione ecologica, ha una sola spiegazione: sono deidiperché nascondono glidi chi oggi, con questo modello di sviluppo, si è arricchito ai danni delle famiglie italiane: tutelano senza tassarli 40 miliardi di euro di extraprofitti energetico mentre danno l'elemosina di stato da 1 euro al giorno alle famiglie povere". Così in una nota Angelo, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra. "Lo abbiamo visto con la crisi energetica, con le bollette quadruplicate e lo abbiamo visto con il consumo di suolo che ha favorito la speculazione edilizia - prosegue l'esponente rossoverde -. È assolutamente falso quello che continuano a ...

