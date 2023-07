Amalfi | è online il nuovo sito “VisitAmalfi info”

Leggi su zon

(Di giovedì 13 luglio 2023) ÈVisit, ilweb della Destinazione, realizzato dalla Destination Management & Marketing Organization DMO e presentato ieri in diretta streaming dal Salone Morelli, nell’ambito dell’innovativa progettualità turistica sviluppata dal Comune di, guidato dal Sindaco Daniele Milano. Ilmultilingue sarà navigabile in ben 5 lingue (Italiano, Inglese, Tedesco, Francese e Spagnolo) ed avrà il delicato compito di dialogo e punto d’rmazione turistica della destinazione, con un criterio metodologico qualitativo, sostenibile ed inclusivo. L’approccio è multimediale, con utilizzo di video e immagini per orientare, suggerire, stimolare, attrarre, creare uno storytelling con suggestioni ...