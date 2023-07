Alzheimer e neuroscienze tra le maggiori priorità sanitarie del Paese

(Di giovedì 13 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Le malattie neurodegenerative e in particolare la malattia dirappresentano una delle più grandi sfide in ambito sanitario e medico in uncome l'Italia, il secondo più longevo al mondo, e si qualificano come un vero e proprio problema di salute pubblica, in crescita esponenziale, con un forte impatto per il sistema sanitario, sociale ed economico nazionale. Con queste premesse, si è tenuto oggi il convegno “: unaper il”, presso Palazzo Montecitorio a Roma, su iniziativa della deputata Annarita Patriarca, co-promotrice dell'Intergruppo Parlamentare per lee l'. In Italia, si stimano oggi circa 1.200.000 casi di demenza, con un aumento di quasi 150 mila ...

'L'intergruppo parlamentare per lee l'segna un punto di svolta per contrastare davvero la malattia di. Siamo pronti per lavorare insieme e a dare vita a un piano di investimenti concreto ed efficace ...Il CTO è Pasquale Fedele, un ingegnere informatico , computer scientist, specializzato in Intelligenza artificiale per le, alla sua seconda startup. Con la prima è riuscito a far parlare ...Il CTO è Pasquale Fedele, un ingegnere informatico , computer scientist, specializzato in Intelligenza artificiale per le, alla sua seconda startup. Con la prima è riuscito a far parlare ...

Alzheimer e Neuroscienze: una priorità per il Paese. Evento alla ... PharmaStar

Roma, 13 lug - “Ministro Schillaci, ha lei il testimone più importante: noi lavoreremo per portare a lei le migliori proposte, noi lavoreremo per monitorare sul territorio italiano la situazione, che ...Circa 700mila persone in Italia sono affette da malattia di Alzheimer; questa forma di demenza, che rappresenta la terza causa di morte in Europa e una della principali cause di disabilità su scala gl ...