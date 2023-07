Alzheimer e neuroscienze tra le maggiori priorità sanitarie del Paese

(Di giovedì 13 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Le malattie neurodegenerative e in particolare la malattia dirappresentano una delle più grandi sfide in ambito sanitario e medico in uncome l’Italia, il secondo più longevo al mondo, e si qualificano come un vero e proprio problema di salute pubblica, in crescita esponenziale, con un forte impatto per il sistema sanitario, sociale ed economico nazionale. Con queste premesse, si è tenuto oggi il convegno “: unaper il”, presso Palazzo Montecitorio a Roma, su iniziativa della deputata Annarita Patriarca, co-promotrice dell’Intergruppo Parlamentare per lee l’. In Italia, si stimano oggi circa 1.200.000 casi di demenza, con un aumento di quasi 150 mila ...

