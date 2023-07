Alpinisti dispersi sul Monte Bianco | sospese le ricerche

Sono state sospese le ricerche di Maurizio Crosetti, di 48 anni, di Bricherasio (Torino), e di Dino Ruotolo, 63 anni, di Torino, i duedalla sera di lunedì scorso sul massiccio del Monte Bianco, nella zona della Cresta del Brouillard. I soccorritori fanno sapere che le nevicate delle ultime ore e il vento ...Ferme le ricerche dei duetorinesi,dalla sera di lunedì sul massiccio del Monte Bianco. Le condizioni meteo in alta quota, in particolare il vento e le nubi, non consentono infatti ai soccorritori di ...Sono ripartite questa mattina, nonostante le condizioni meteo avverse, le ricerche dei dueda lunedì sera sul massiccio del Monte Bianco. Si tratta di Maurizio Crosetti, 48enne residente a Bricherasio, e Dino Ruotolo, 63enne torinese, istruttore di kayak e di canyoning: ...

