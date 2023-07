Alluvioni e siccità | il rapporto dell' Anbi | ' Bisogna agire in fretta'

Insomma - spiega l'Anbi -sono oggi due facce della stessa medaglia , quella della gestione delle acque sul territorio. Il paradosso tutto italiano, dicono dall'associazione, è ...A causa del susseguirsi negli ultimi mesi di avversità atmosferiche, dallaalle gelate fino alle, è stato evidenziato come nel 2023 si sia drasticamente ridotta la produzione, e in ...sono facce della stessa medaglia. Ci siamo riunite proprio per proporre, seguendo esigenze dei territori e produttive, un documento unitario che presenteremo alle istituzioni". ...

Clima impazzito, tra sos siccità e alluvioni per fiumi e laghi AGI - Agenzia Italia