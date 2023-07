Intere comunità sono bloccate dall'acqua, compresa la capitale del, Montpelier. Le inondazioni hanno già causato decine di milioni di dollari di danni. Nel video si vede un camion delle consegne trascinato dalla furia dell'acqua nella cittadina di Barre. 13 ...Colpiti in particolare ile la sua capitale Montpelier, dove in un giorno è caduto l'...cm in meno di quello raggiunto con l'uragano Irene nel 2011 e il secondo più alto dalla storica...L'ha causato frane e detriti nonché la chiusura di numerose strade . Molti residenti si ... Si prevede che l'allerta si sposti nel corso di lunedì nel New England e nello Stato del, ...

Alluvione in Vermont: il camion trascinato dalla furia dell’acqua Tiscali Notizie

Intere comunità sono bloccate dall'acqua, compresa la capitale del Vermont, Montpelier. Le inondazioni hanno già causato decine di milioni di ...Annunciato lo stato di emergenza per la Contea di Orange. La forte pioggia ha costrtto molte persone a lasciare le proprie abitazioni. Il fango invade le strade della Hudson Valley di… Leggi ...