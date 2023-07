Allarme di Granelli Confartigianato | “Mancano migliaia di lavoratori”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 13 luglio 2023) “In Italia manca chi sa fare le cose, la scuola non sa insegnare la cultura del lavoro. In questo modo ci giochiamo il futuro del made in Italy”. Non usa mezzi termini Marco, presidente nazionale di, per descrivere le enormi difficoltà che il mondo del lavoro sta affrontando nel nostro Paese. Intervistato da Qui Finanza, l’imprenditore emiliano – eletto alla guida dell’associazione di categoria nel 2020 – ha voluto fare il punto su tutti i temi di stretta attualità, dalla cancellazione del Reddito di cittadinanza alla cronica carenza di manodopera in alcuni settori chiave, fino allo stato di avanzamento del PNRR. “Siamo in emergenza, manca la manodopera”. Parla Marco, presidente nazionale diPresidente, l’estate appena iniziata si prevede ...