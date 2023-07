Alis e Amazon | Logistica sostenibile e digitalizzazione | formazione gratuita per le Pmi

(Di giovedì 13 luglio 2023)(Associazionedell’Intermodalità) einaugurano un nuovo modulo dedicato alla, come parte del programma di“Accelera con“, pensato per accompagnare imprenditrici e imprenditori italiani lungo il percorso di. Il percorso formativo si arricchisce così di nuovi contenuti finalizzati ad aiutare imprenditori e piccole e medie imprese nell’acquisizione di nozioni di base e best practice utili alla costruzione di unaintegrata e.“porta avanti un percorso di profondo impegno nel campo dellaspecitica – ha ...

"La logistica è determinante: ormai il mondo vola., che è uno dei soci di, ci dà le cose l'indomani mattina, allora bisogna correre. E il mezzo più ragionevole per correre le grandi distanze è quello del mare in un Paese che hai messo nel ..."La logistica è determinante: ormai il mondo vola., che è uno dei soci di, ci dà le cose l'indomani mattina, allora bisogna correre. E il mezzo più ragionevole per correre le grandi distanze è quello del mare in un Paese che hai messo nel ..."La logistica è determinante: ormai il mondo vola., che è uno dei soci di, ci dà le cose l'indomani mattina, allora bisogna correre. E il mezzo più ragionevole per correre le grandi distanze è quello del mare in un Paese che hai messo nel ...

Alis e Amazon: Logistica sostenibile e digitalizazione, formazione ... Il Denaro

Nuovi strumenti a supporto di imprenditori e PMI per la transizione green della logistica. Le imprese e le startup interessate ...(Adnkronos) – “La logistica è determinante: ormai il mondo vola. Amazon, che è uno dei soci di Alis, ci dà le cose l’indomani mattina, allora bisogna correre. E il mezzo più ragionevole per correre le ...