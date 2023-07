Alessia Marcuzzi parla di Stefano De Martino | poi cancella tutto | ecco cos’ha detto

Giorni fa, dopo una foto in occasione della presentazione dei palinsesti Rai in cui erano immortalati insieme Stefano De Martino e, si è riacceso il gossip sui due conduttori relativamente a un tradimento dell'ex ballerino con la conduttrice che nel 2020 sarebbe stata la causa della rottura con Belen Rodriguez.Da giorni ormai il gossip impazza, e le voci su una presunta crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez non si placano. Soprattutto da quando è tornato in auge il nome dicon la quale, dicono le malelingue, il conduttore avrebbe avuto un flirt in passato, e che quindi potrebbe essere ancora una volta il motivo dell'allontanamento dalla moglie. Ora, ...Le voci sulla rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez , con tanto di 'zampino' di, avrebbero fatto infuriare la conduttrice di Boomerissima . Che sui social si sarebbe sfogata con un commento, cancellato dopo pochi secondi. Ad alimentare il gossip sarebbero stati ...

Alessia Marcuzzi e la verità su Stefano De Martino, la risposta piccata su Instagram: «Basta con questi film» ilmessaggero.it

Messa ancora una volta in mezzo sui romurs relativi ad una crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi interviene sulla questione.Nei giorni scorsi si sono fatte sempre più insistenti le voci su una crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E secondo qualcuno, ci sarebbe lo zampino di Alessia… Leggi ...