Alessandra Mastronardi lo fa veramante | dopo il matrimonio le pubblica

(Di giovedì 13 luglio 2023)ha sorpreso tutti. L’attrice lo ha fatto davvero. I fan non riescono proprio a crederci.è una delle attrici più amate del nostro cinema. L’attrice campana (è nata a Napoli, anche se si è trasferita all’età di 5 anni a Roma) è diventata un volto noto al grande pubblico grazie al successo de I Cesaroni, dove ha interpretato l’amatissima Eva. Da allora, l’amore degli spettatori non l’ha più abbandonata. Nel corso degli anni ha preso parte a moltissime fiction di successo, da Romanzo Criminale a l’Allieva, e ha lavorato con i principali registi a livello nazionale.(AnsaFoto) – Specialmag.itcon la sua bellezza e bravura mette d’accordo proprio tutti. Di recente, però, si è parlato di lei non ...

... dovrà lasciare Arcore entro 90 giorni di Mario Manca Il beauty look sposa di: il trionfo dell'eleganza discreta di Ilaria Perrotta... dovrà lasciare Arcore entro 90 giorni di Mario Manca Il beauty look sposa di: il trionfo dell'eleganza discreta di Ilaria Perrotta Il terzo progetto, in arrivo in autunno, è ...L'uscita dalla chiesa, i baci e il primo ballo da marito e moglie:e Gianpaolo Sannino non potrebbero essere più innamorati di così. L'attrice, nelle ultime ore, ha condiviso un post sul suo profilo Instagram con una carrellata di foto e una ...

Alessandra Mastronardi si è sposata, Elena Sofia Ricci al settimo cielo: «Adesso divento “nonna”» leggo.it

Che dolci le parole di Alessandra Mastronardi per suo marito: dopo il matrimonio anche il commento di Elena Sofia Ricci ...L'uscita dalla chiesa, i baci e il primo ballo da marito e moglie: Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino non potrebbero essere più innamorati di così. L'attrice, ...