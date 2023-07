Alberto Bona trionfa alla Les Sables-Horta-Les Sables

(Di giovedì 13 luglio 2023) Con un primo posto nel primo leg e un terzo posto nel secondo, il Class40 IBSA di, insieme al co-skipper Pablo Santurde Del Arco, ha vinto questa notte la Les-Les. “Sono felicissimo – ha dichiarato– per il risultato finale. La seconda tappa è stata molto complessa, in particolare negli ultimi due giorni, nei quali abbiamo dovuto essere strategici, prevedere le mosse degli avversari e lottare con il cronometro. Una grande soddisfazione per noi: sono molto contento per Pablo,sua prima vittoria a bordo del Class40 IBSA”., vittoria nella notteLes ...

Alberto Bona vince la Les Sables-Horta-Les Sables Bolina, mensile di vela

