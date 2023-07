Al via Ritratte Donne di arte e di Scienza al Museo Carlo Bilotti

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dal 13 luglio fino al 10 settembre 2023 presso ildi Roma apre al pubblico “die di”. La mostra fotografica, visitabile gratuitamente, è dedicata ai volti, alle carriere e al merito diitaliane che hanno conquistato ruoli di primo piano nell’ambito dellae dei beni culturali. L’esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è curata e realizzata dalla Fondazione Bracco in collaborazione con Arthemisia. Servizi museali Zetema Progetto Cultura.die di, in foto Maria Cristina De Sanctis. ...

