Al San Vittorino un concerto per ricordare Carlotta Nobile

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli “Amici di” ricordanoa 10 anni dalla scomparsa, domenica 16 luglio alle11.00, all’Auditorium Sandi Benevento. Il 16 luglio 2013 moriva a Benevento – a soli 24 anni –, la violinista, storica dell’arte, scrittrice e blogger riconosciuta “Testimone di Fede” nel 2018 dal Sinodo dei Vescovi dedicato ai giovani. Per ricordarla con un intimo, affettuoso gesto d’amore tanti musicisti che l’hanno conosciuta e che le sono stati vicini nella sua breve vita hanno organizzato, in collaborazione con l’Esta (European String Teachers Association), il Conservatorio di Benevento, l’Accademia di Santa Sofia, il Rotary Club e l’Associazione Sannio Arte e Cultura, una lei dedicato, intitolato ...

I Carabinieri della Stazione diRomano hanno arrestato due cittadini romeni di 28 e 48 anni, gravemente indiziati di detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Su diposizione della Compagnia di Tivoli, i Carabinieri ...Benevento . Con la costumista Daniela Ciancio per Cultura in Cortile domani, martedì 11 luglio, alle ore 18, presso la Terrazza del, si parlerà dell'incontro tra la preziosa arte della sartoria e il mondo del teatro, della pubblicità, del cinema e della televisione. Uno sguardo sulle grandi produzioni italiane e ...Sono ormai alcuni anni che il Comune di CastelGiovanni ha deciso di incentrare la propria ... 'In arrivo a Piacenza 400mila euro' Successivo Nuoto - Tre titoli regionali per lada Feltre ...

San Vittorino: arrestati due cittadini romeni dai Carabinieri Notizialocale.it

Un bagaglio del valore - sul mercato - di 5.000 euro. Un bustone di marijuana pressata trasportata a bordo di un potente suv, con targa straniera. Nei guai una coppia, due cittadini romeni di 28 e 48 ...I Carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano hanno arrestato due cittadini stranieri di 28 e 48 anni, gravemente indiziati di detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Su diposizione della ...