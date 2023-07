Ainett Stephens replica a Pino Insegno che l' ha definita troppo grande per La Gatta Nera VIDEO

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ladinon si è fatta attendere, il conduttore ieri l'avevaper riprendere il ruolo de Lanon ha perso tempo e, meno di 24 ore dopo l'intervista di, ha risposto al conduttore., al portale di Davide Maggio, aveva essenzialmente affermato che l'exdel Mercante in Fiera, per motivi anagrafici, non riprenderà il suo ruolo nel programma che tornerà a settembre su Rai 2. Nell'intervista,si era soffermato a parlare delle novità apportate al ...

è diventata un po' più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma". Insomma, un modo neanche troppo velato per dire che ormai ha superato la fascia d'...Così la ex "gatta nera",risponde a Pino Insegno, dopo le sue parole sull'età della soubrette, riguardo una possibile partecipazione al programma. InstagramSono in molti ad esserci rimasti male per le parole che Pino Insegno , vecchio e nuovo conduttore de Il Mercante in Fiera , ha riservato adquando ha spiegato al pubblico come mai la showgirl non sarebbe stata la gatta nera a settembre: " Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando.è diventata un ...

Ainett Stephens accusa Pino Insegno di age-shaming: Antichi retaggi, mi sento bella e pretendo le scuse Fanpage.it

(Agenzia Vista) Roma, 13 July 2023 "Persone rimaste agli antichi retaggi: è inammissibile. Mi sento più viva e fresca e affascinante che mai. Mi spiace se hai usato il termine sbagliato. Pretenderei ...