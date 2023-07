Ainett Stephens | la replica a Pino Insegno su Instagram | ' Io troppo vecchia? Sono fresca e affascinante'

Chi ricorda il programma, ricorderà anche che al fianco del conduttore, prendeva la scena la modella venezuelana, nei panni della cosiddetta "Gatta Nera". Gli affezionati del ...non ci sta. Dopo l'annuncio di Pino Insegno , che nell'illustrare il ritorno del Mercante in Fiera nei Palinsesti Rai ha detto che la Gatta Nera sarà selezionata tra qualche volto più ...non ci sta. Dopo l'annuncio di Pino Insegno , che nell'illustrare il ritorno del Mercante in Fiera nei Palinsesti Rai ha detto che la Gatta Nera sarà selezionata tra qualche volto più ...

Pino Insegno e Il Mercante in Fiera: "Ainett Stephens non sarà la gatta nera, è grande". La risposta La Gazzetta dello Sport

La modella venezuelana irritata per le parole del conduttore che torna in rai per condurre «Il mercante in fiera»: il ruolo di «Gatta Nera» è vacante ...Ainett Stephens, dopo una prima pacata replica alle parole di Insegno, è tornata sull'argomento. La modella si è detta dispiaciuta.