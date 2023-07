Ainett Stephens e la replica perfetta a Pino Insegno che l’ha definita troppo vecchia per il ruolo di ‘Gatta nera’

(Di giovedì 13 luglio 2023) Dopo 17 anni tornerà su Rai 2 Il Mercante in Fiera e sarà condotto da. Il programma, come di consueto, si baserà sul gioco di carte da conquistare e mantenere con lo scopo di vincere il premio associato alla carta. Nelle edizioni passate della trasmissione accanto ac’era l’ex gieffina, che vestiva i panni della Gatta Nera e proprio il conduttore, nel corso di una recente intervista, ha rivelato che ci sarà una nuova Gatta Nera: Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando.è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma.ha fatto quindi sapere che il motivo dell’assenza diè riconducibile al fatto che sia diventata un po più grande, ...

