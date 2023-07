... Esperta in diagnosi e trattamentoe in Neuropsicologia dell'Età Evolutiva) OFFERTA LIMITATA: ... LINK Modulo d'iscrizione: https://www..it/wp - content/uploads/2023/07/402_23_modulo.pdf Per ...... tutor didattico e dell'apprendimento, specializzata in stili di apprendimento,e BES, ... LINK Modulo d'iscrizione: https://www..it/wp - content/uploads/2023/06/387_23_modulo.pdf Per conoscere ...... Esperta in diagnosi e trattamentoe in Neuropsicologia dell'Età Evolutiva) OFFERTA LIMITATA: ... LINK Modulo d'iscrizione: https://www..it/wp - content/uploads/2023/07/402_23_modulo.pdf Per ...

(Aidem) DSA e ADHD: come riconoscerli precocemente ed intervenire in maniera efficace (Corso online accreditato) Orizzonte Scuola