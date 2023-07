AI | Musk e Bard dopo ChatGPT | una sfida per l’informazione

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) – Intorno all'AI si sta sviluppando un mercato competitivo. Il vantaggio accumulato dae Microsoft deve fare i conti con la concorrenza di, e di Google, che sbarca ufficialmente in Europa e in Italia, e con i piani di Elon, che ha annunciato il lancio della sua nuova società dedicata, xAI. Nuovi soggetti, nuovi strumenti e una rivoluzione che attraverso l'intelligenza artificiale è destinata a cambiare le regole del gioco in tutti i settori. Laè rivolta anche al mondo dell'informazione, con gli editori e i giornalisti che non si possono sottrarre. Il tema è cruciale e l'aggiornamento delle potenzialità, delle opportunità e dei rischi legati all'AI deve spingere soprattutto a uno sforzo di conoscenza e di comprensione. Come si deve utilizzare? Fino a che punto si possono delegare o ...

La sfida è fare informazione, conoscendo il più possibile, ovviamente anche attraverso l'AI e innovando senza sosta, ma senza consegnarsi a ChatGPT, ao alla nuova creatura di ElonIl team di xAi Il team di xAI , guidato direttamente dastesso, è composto da 11 persone che ...di Google arriva in Italia Intanto arriva in Europa e in Italia,il software di ...... precedendo il lancio die Bing AI. La nuova società diè separata da X Corp, ma lavorerà a stretto contatto con Twitter, Tesla e altre aziende, secondo il sito web.

