AEW | I ppv su base mensile sono una possibilità | ma ad oggi nessun accordo

(Di giovedì 13 luglio 2023) Come vi abbiamo riportato, AEW e Warner Media stanno trattando il rinnovo del contratto televisivo sulladi cifre molto importanti. Fin dalle sue origini la federazione decise di inserire nel proprio calendario annuale un numero ristretto di ppv, tuttavia, secondo alcune indiscrezioni circolate nelle scorse ore, sembrerebbe che Warner stia spingendo per avere più ppv, addirittura su. Se ne parla, malontano Dave Meltzer, durante Wrestling Observer Radio, ha fornito ulteriori informazioni in merito alle voci secondo cui Warner Media stia spingendo la AEW ad inserire nel proprio calendario un maggior numero di ppv, rispetto a quelli attuali. Ecco quanto evidenziato: “Ho chiesto un po’ in giro e da quello che mi è stato detto, se ne è parlato, ma unsul punto ...

La AEW sta pensando di aumentare il numero dei suoi ppv L ... World Wrestling

Sin dalla sua nascita, la AEW ci ha abituati ad assistere a quattro PPV all’anno: Revolution , Double or Nothing , All Out e Full Gear. Da un anno, come ben sappiamo, si è aggiunto anche Forbidden Doo ...L’AEW ha un bell’accordo televisivo con Warner Bros Discovery. Apparentemente la rete vuole anche mantenere con se i programmi televisivi della compagni e sono in corso trattative con la compagnia di ...