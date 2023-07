AEW | Come ha reagito il pubblico al debutto di Nick Wayne?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 13 luglio 2023) La giovane promessa del wrestling, dopo diversi anni passati nelle federazioni indipendenti, ha recentemente firmato per la AEW. Nella scorsa puntata di Dynamite, infatti, il wrestler ha debuttato sul ring contro Swerve Strickland venendo, tuttavia, sconfitto. A onor del vero, questa non è la prima volta che i due condividono un ring; il match della scorsa notte, infatti, costituisce il terzo capitolo della rivalità frae Strickland. La reazione dei fan Dave Meltzer, intervenendo a Wrestling Observer Radio, ha parlato deldied ha fatto notarele grandi capacità del giovane lo abbiano portato a far subito presa sulpresente al SaskTel Centre: “Ha avuto un grande successo. Sicuramente, i ...