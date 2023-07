Aereo esce di pista durante l' atterraggio | l' incidente all' aeroporto di Mogadiscio

Un, con a bordo 34 persone, e' uscito di pista durante la fase di atterraggio all'aeroporto di Mogadiscio, in Somalia. Il velivolo si e' distrutto, ma fortunatamente solo una persona e' rimasta ...... si ripete la litania di chi sostiene che a causa degli sbarchi il turismo nea pezzi. Ma anche quest'anno i voli per Lampedusa sono sold - out. Trovare un posto inè un'impresa e scovare ...Un piccolopasseggeri è uscito di pista quando è atterrato all'aeroporto di Mogadiscio, in Somalia. Una persona è rimasta ...

Aereo esce di pista durante l'atterraggio: il video dello spaventoso incidente Corriere TV

Un aereo, con a bordo 34 persone, e' uscito di pista durante la fase di atterraggio all'aeroporto di Mogadiscio, in Somalia. Il velivolo si ...L’Autorità per l’aviazione civile somala sta indagando sull'incidente aereo avvenuto martedì scorso all’aeroporto di Mogadiscio. Lo scrive il sito Shabelle Media Network (Smn), precisando che secondo ...