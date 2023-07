Adesso però non dimenticate la scuola

Leggi su panorama

(Di giovedì 13 luglio 2023) A metà luglio l’anno scolastico sarà chiuso anche per tutti coloro che hanno sostenuto scritti e orali di maturità rincorrendo un diploma. Le percentuali di promozione all’esame lo rendono sempre meno temibile, ma risulta ancora una prova da preparare con cura e che sottopone a carichi di lavoro probanti e condizioni di stress psicofisico i candidati e le relative famiglie. Sta di fatto che in questi giorni quasi 500 mila giovani italiani lasceranno per sempre la, dopo (almeno!) tredici anni, e da settembre dovranno farsi trovare pronti a nuotare in mare aperto, intraprendendo carriere universitarie, percorsi lavorativi o di ricerca di un impiego, o della strada adatta alle capacità, alle ambizioni, ai sogni di ciascuno. “Vent’anni sembran pochi, poi ti volti a guardarli non li trovi più”, canta Francesco De Gregori, e così potrà sembrare a questi studenti che, ...