Adecco | Malacrida “Collaborazione pubblico-privato può essere virtuosa”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “In questi anni ci sono state varie proposte per incentivare latra, tra agenzie per il lavoro e i Centri per l'impiego. Io sono molto favorevole, è determinante che il legislatore ascolti realmente chi tutti i giorni è sul mercato del lavoro e ha il polso della situazione sui bisogni reali. Sicuramente per collaborare con i Centri per l'impiego ci vuole un aggiornamento riguardo a determinate attività, a determinate modalità di interazione”. Lo ha detto Andrea, amministratore delegato di, intervistato da Cesare Damiano per il Focus Lavoro & Welfare dell'agenzia Italpress.“Il lavoro somministrato ha avuto una progressione importantissima.è stata storicamente leader di mercato. Oggi gestiamo circa 60 mila ...