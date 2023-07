“Accetto la giustizia” La commovente lezione della mamma di Willy

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ieri la sentenza d’Appello relativa all’omicidio diMonteiro ha fatto cadere l’ergastolo dei fratelli Bianchi facendo scendere la pena a 24 anni. Ricorderete sicuramente il caso: il ragazzo ucciso in una maniera che solo dei bastardi possono fare. Si sono messi in due contro di lui che era evidentemente più debole. L’hanno preso a botte, a calci e pugni e, quando lui stava morendo, se ne sono fregati. Insomma, due bulli di paese come tanti ne abbiamo conosciuti che hanno ammazzato un ragazzino indifeso che stava difendendo, tra l’altro, un proprio amico. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/clip-.mp4 Sebbene in primo grado avessero ricevuto l’ergastolo, in secondo grado gli sono state date le attenuanti generiche ed è stata rivista la sentenza. Molti di voi si potranno arrabbiare per i soli 24 anni ...

lache è stata fatta. Non provo rabbia, ma il perdono è un'altra cosa". Meno di un minuto, tanto è durato il pestaggio del giovane cameriere intervenuto per sedare una lite in cui ...Alla domanda se sente di avere avuto, Lucia Monteiro Duarte ha detto: "lache è stata fatta. Il perdono è un'altra ...Sento di avere avutolache è stata fatta. Non provo rabbia, non so se è una sentenza giusta o non giusta", ha dichiarato Lucia Duarte Monteiro. E ancora, ha continuato ...

Scende a 24 anni di reclusione in Appello la condanna per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi nel processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio avvenuto a Col ...15.53 Willy, pena Bianchi ridotta a 24 anni E' stata ridotta dall'ergastolo a 24 anni la condanna in secondo grado per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, ac- cusati dell'omicidio di Willy Monteiro ...