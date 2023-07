Accadde oggi | 13 luglio | Poletti ed altre ricorrenze

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 13 luglio 2023) 13ed“I destini degli uomini a volte sembrano storie già scritte, copioni dai quali non si può uscire in alcun modo”, scrive Franco Ossola Junior nel volume ‘ I campioni che hanno fatto grande il Torino’. Quella sera del 15 ottobre 1967 anche Fabrizioattraversò la strada in corso Re Umberto e si accorse per tempo del sopraggiungere dell’auto, a differenza dell’amico Gigi Meroni. Nel 2013 Matteo Dotto lo inserì al 42° posto tra i cento granata di sempre in una classifica stilata in un numero del Guerin Sportivo.compie ottant’anni ed è stato uno dei protagonisti di quel Toro battagliero che negli anni Sessanta cercava di riemergere dalle difficoltà del decennio precedente. Nove annate con quella maglia e due coccarde tricolori conquistate. ...