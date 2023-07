Abusi e droghe | la vita complessa del calciatore Dele Alli | le sue parole

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il centrocampista dell’Everton ne ha parlato in un’intervista Infanzia difficile,, spaccio die altro. Questo il racconto di, centrocampista dell’Everton che ne ha parlato in un’intervista concessa a Gary Neville nel podcast The Overlap. “A sei anni sono stato molestato da un’amica di mia madre. Mia madre era un’alcolizzata. Sono stato mandato in Africa per imparare la disciplina e poi sono stato rimandato indietro. A sette anni ho iniziato a fumare, a otto ho iniziato a spacciare droga. Una persona anziana mi ha detto che non avrebbero fermato un bambino in bicicletta, quindi andavo in giro col mio pallone e sotto tenevo la droga. A undici anni sono stato anche appeso da un ponte da un uomo. Poi a 12 anni sono stato adottato. Sono stato adottato da una famiglia fantastica. Non avrei potuto ...