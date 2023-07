Abusano di due 12enni durante un festino con alcol e droghe | poi pubblicano in chat i video della violenza | indagati 24 minorenni

(Di giovedì 13 luglio 2023) La festa di Capodanno si è trasformata in una trappola per due ragazzine di 12 anni rimaste vittime di abusi sessuali da parte adolescenti poco più grandi di loro. Non solo: nei giorni successivi, il branco aveva anche condiviso in alcunedelle violenze. Per questo, dopo mesi d’indagine, la polizia postale ha denunciato a vario titolo 24persessuale aggravata e per divulgazione dipedopornografici in una vicenda di alcool, stupefacenti e rapporti sessuali. L’indagine, molto complessa, è stata coordinata dalla Procura minorile di Firenze, che ha contestato, nel dettaglio, a sei minori presenti alla festa lasessuale aggravata, ad altri tre la produzione, detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico, mentre ad ulteriori 15 ...

Firenze. Denunciati in sei, altri tre indagati per la divulgazione dei video. L’analisi spietata del sociologo Paolo Crepet: "A quell’età come a 25. Gli adulti devono accorgersene" ...Denunciati 24 minori nel Fiorentino dopo le indagini su una festa di Capodanno, con droga e alcol, finita con la violenza: un 14enne e altri 6 indagati per gli abusi, gli altri per aver fatto o diffus ...