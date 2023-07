Abiti chiari e bere tanto | come proteggere bimbi da colpi di calore e crampi

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 13 luglio 2023) Bere molta acqua, anche se non si ha sete. È questa la prima regola suggerita dalla Società italiana di pediatria (Sip) per proteggere i bambini dalle ondate di caldo. Non solo, nei giorni di gran caldo come quelli che stiamo vivendo, è utile far indossare ai piccoli abiti larghi, di colore chiaro e cappelli leggeri, limitare l'attività fisica all'aperto nelle ore centrali della giornata ed educare i bambini ad andare in luoghi freschi riparati dal sole, a riposarsi e a idratarsi immediatamente ogni volta che si sentono surriscaldati. Al mare – riporta una nota Sip – fare attenzione agli orari, soprattutto con bambini molto piccoli. L'orario ideale per portarli in spiaggia è fino alle 9.30-10 di mattina e dopo le 16.30 il pomeriggio, tenendo ...