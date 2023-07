(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) –molta acqua, anche se non si ha sete. È questa la prima regola suggerita dalla Società italiana di pediatria (Sip) peri bambini dadi. Non solo, nei giorni di gran caldoquelli che stiamo vivendo, è utile far indossare ai piccolilarghi, di colore chiaro e cappelli leggeri, limitare l’attività fisica all’aperto nelle ore centrali della giornata ed educare i bambini ad andare in luoghi freschi riparati dal sole, a riposarsi e a idratarsi immediatamente ogni volta che si sentono surriscaldati. Al mare – riporta una nota Sip – fare attenzione agli orari, soprattutto con bambini molto piccoli. L’orario ideale per portarli in spiaggia è fino alle 9.30-10 di mattina e dopo le 16.30 il pomeriggio, tenendo ...

Non solo, nei giorni di gran caldo come quelli che stiamo vivendo, è utile far indossare ai piccolilarghi, di colore chiaro e cappelli leggeri, limitare l'attività fisica all'aperto nelle ore ...Per l'estate le paillettes si tingono di colori, tenui e desaturati D'estate , è risaputo, ci viene voglia di splendere di più: dagliriflettenti, ricchi di perline e cristalli fino alle tanto amate paillettes . Del resto che cosa c'è ...Capi essenziali riecheggiano la disinvoltura dell'estate attraverso camicie in popeline,lunghi leggeri, beachwear raffinato, oltre a numerosi accessori dai colorie motivi geometrici. ...

Abiti chiari e bere tanto, come proteggere bimbi da colpi di calore e crampi siciliareport.it

Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) – Bere molta acqua, anche se non si ha sete. È questa la prima regola suggerita dalla Società italiana di pediatria (Sip) per proteggere i bambini da colpi di calore o ...Nuova allerta della Protezione civile che conferma il bollino rosso per tutti i capoluoghi di provincia del Lazio ...